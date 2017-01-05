Самолет НАТО едва не столкнулся с российским пассажирским лайнером

Официально данную информацию ни одно ведомство не подтверждает. СМИ выяснили, что инцидент в небе над Курилами минувшей ночью мог закончиться трагедией. Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером.

Российский пассажирский лайнер выполнял обычный рейс с Сахалина на Курилы. На высоте порядка 6 тысяч метров экипаж заметил неопознанный самолет, который летел тем же воздушным коридором на той же высоте. На запросы по рации незнакомец не отвечал. Столкновение было неизбежно, и российский экипаж вынужденно снизился, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Диспетчерам также не удалось связаться с неопознанным бортом, но его транспондер передавал сигнал самолетов НАТО.