Самолеты «Уральских авиалиний» летают из России в Таджикистан согласно расписанию, таджикская сторона не решилась ввести ответные меры на российский запрет "Сомон Эйр", который начал действовать с 23 декабря.

Министр транспорта Таджикистана сообщил журналистам 26 декабря, что его ведомство не пошло на ответные меры по закрытию полетов в интересах своих сограждан, которые в новогодние праздники должны попасть к своим близким, вернуться на родину, передают РИА Новости.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об ответных мерах России в ответ на запрет Таджикистаном рейсов компании «Ямал» (якобы из-за нарушения паритета). Таджикская сторона не предприняла ответных действий, но и «Ямалу» неба не открыла.