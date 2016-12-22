Таджикистан так и не "открыл свое небо" российскому авиаперевозчику "Ямал", самолеты которого летают из Жуковского. В ответ российский Минтранс, как и обещал, "закрыл небо" для таджикских самолетов.

Запрет вступит в силу с 23 декабря. Полеты таджикского авиаперевозчика «Сомон Эйр» в Россию приостановят, передает RT.

"Ямал". Двусторонние переговры с таджикскими партнерами 22 декабря ни к чему не привели. Таджикистан не согласовал полеты из жуковского (якобы из-за нарушения паритета) для компании