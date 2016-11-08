В Москве открылась последняя станция МЦК

Тридцать первая по счету и замыкающая кольцо станция Московской кольцевой железной дроги начала работу 8 ноября. Станция под названием "Панфиловская" стала работать с 05.50 по московскому времени.

Пресс-служба МЦК московской подземки сообщила 8 ноября, что отныне пассажиры могут пользоваться всеми станциями МЦК. Теперь проживающие в районах Большой Москвы Сокол и Щукино, а также их гости имеют возможность воспользоваться недорогим и быстрым способом передвижения.

Напомним, что работа «Московской кольцевой» открылась 10 сентября. Ввод в эксплуатацию станции "Коптево" (1 ноября) связал «железку» с 29 станциями метро и с шестью линиями радиального направления.

Сообщается, что к 2025 году МЦК будет перемещать порядка 300 миллионов пассажиров в год, а это сравнимо с пассажирооборотом всего столичного метро.