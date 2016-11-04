Таджикистан накажут за нарушение российского суверинитета

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено в течение пяти дней. Так российская сторона ответит Душанбе на запрет российским перевозчикам полетов из аэропорта Жуковский в Таджикистан.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном может быть приостановлено с 8 ноября, сообщает российское Министерство транспорта. Мера будет принята, если власти Таджикистана не поменяют свои взгляды в отношении аэропорта Жуковский.

Напомним, ранее "АН-онлайн" сообщали о нежелании таджикской стороны принимать российские рейсы из воздушной гавани «Жуковский». Международные рейсы из указанного аэропорта выполняют "Уральские авиалинии", "ВИМ-Авиа" и "Ямал". Власти Таджикистана сочли, что «Жуковский» относится к московскому авиаузлу и поэтому перед полетами из «Жуковского» требуется пересмотреть межправсоглашение по полетам из МАУ (московский авиаузел).

Минтранс РФ с позицией таджикской стороны не согласен полностью: Жуковский территориально и по закону относится к Раменскому, то есть не к МАУ и полеты из него межправсоглашением не регламентируются.

Душанбе считает, что Москва таким способом наращивает количество своих авиаперевозчиков на таджикском направлении, ограничивая тем самым возможности таджикских авиаперевозчиков, передает «ИР Диалог».