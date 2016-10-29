Идея вакуумного поезда была предложена инженерами более ста лет назад, но реализовать ее стало возможно только в современных условиях. Поезд будет двигаться по трубам в абсолютном вакууме, отсюда и название.

Про такой поезд уже не споешь: «Постой, паровоз, не стучите, колеса…», потому что и колес как таковых у вакуумного локомотива, скорее всего, даже не будет. Предполагается, что вакуумный поезд будет двигаться в абсолютном вакууме: сопротивления воздуха нет и трения о рельсы тоже нет (полная магнитная левитация – парение в воздухе). Отсюда и рекордная для перемещения по земле скорость – около 6400 - 8000 км/ч, и при этом, весьма недорого в исполнении.

Проект готовится реализовать американская компания Hyperloop Technologies, передает RNS. Прототип пассажирского вакуумного поезда обещают сделать к 2020 году, а пока инженеры доводят до совершенства двигатель будущего вакуумного локомотива.