Нет стран, которые бы обеспечивали свои авиакомпании только своими самолетами

Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал покупку российскими авиакомпаниями иностранных самолетов стыдобой. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«По-моему, нет ни одной страны в мире, которая бы обеспечивала свои авиакомпании только своими самолетами. Есть два крупнейших мировых авиапроизводителя — американский Боинг и европейский Эйрбас.И в американских авиакомпаниях летают Эйрбасы, и в европейских летают Боинги», — высказался журналист.

Главный редактор авиапортала отметил, что закрываться и изолироваться от мира было бы глупо. Российские производители самолетов должны знать, на каком техническом уровне Россия находится, и пытаться налаживать производство.

«Если мы замкнемся в себе, мы, как Советский Союз, технически отстанем на многие десятилетия. У нас попросту не будет никаких конкурентов. Мы должны стараться иметь свои собственные аналоги в большинстве сегментов. Они бы производились серийно и продавались как на внутреннем рынке, так и на внешних», — добавил Гусаров.