Нет стран, которые бы обеспечивали свои авиакомпании только своими самолетами
19 октября 2016, 17:43 [ «АН-онлайн» ]
Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал покупку российскими авиакомпаниями иностранных самолетов стыдобой. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«По-моему, нет ни одной страны в мире, которая бы обеспечивала свои авиакомпании только своими самолетами. Есть два крупнейших мировых авиапроизводителя — американский Боинг и европейский Эйрбас.И в американских авиакомпаниях летают Эйрбасы, и в европейских летают Боинги», — высказался журналист.
Главный редактор авиапортала отметил, что закрываться и изолироваться от мира было бы глупо. Российские производители самолетов должны знать, на каком техническом уровне Россия находится, и пытаться налаживать производство.
«Если мы замкнемся в себе, мы, как Советский Союз, технически отстанем на многие десятилетия. У нас попросту не будет никаких конкурентов. Мы должны стараться иметь свои собственные аналоги в большинстве сегментов. Они бы производились серийно и продавались как на внутреннем рынке, так и на внешних», — добавил Гусаров.
Как известно, в феврале этого года Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2019 году начнется старт серийного производства пассажирского турбовинтового самолета Ил-114.
В июне в Иркутске состоялась презентация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21−300.