Компания «Аэрофлот» добавила новый сервис по оплате билетов с помощью платежной системы Apple Pay. Чтобы купить билет на рейс, надо с устройства Apple зайти на сайт компании и нажать кнопку Apple Pay.

Сервис доступен на основном и на мобильном сайтах, передает РБК. Сообщается, что новой функцией оплаты «Аэрофлот» совершенствует свой интернет-сайт и расширяет онлайн-возможности пассажиров.

В авиакомпании особо отмечают, что, расплачиваясь через Apple Pay, клиенты будут получать бонусы от пользования кредитными и дебетовыми картами.

Расплатиться через Apple Pay могут обладатели смартфонов iPhone (начиная с iPhone 6), планшетов iPad (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделей), а также любых устройстве Mac, произведенных в 2012 году и после.