Минтранспорта РФ рекомендует РЖД повысить тарифы на 25 %

Министр транспорта России Максим Соколов считает, что верхняя граница тарифного коридора РЖД может быть повышена до 25%. Министр озвучил это предложение на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016".

Соколов не говорил о том, что надо повысить все тарифы, напротив, министр предложил использовать такую меру как понижение тарифов в «зеркальном» варианте, то есть повышать тарифы там, где направления не являются приоритетными. Министр считает, что такая система будет стимулировать перенаправление экспортной базы в российские порты из портов других сопредельных государств. Свое предложение министр транспорта вскоре адресует правительству РФ для рассмотрения, передает ТАСС.