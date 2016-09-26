С 1 октября в Кирове можно будет оформить шенгенскую визу

Дня этого нужно будет обратиться в центр «Мои документы», расположенные в Ленинском районе города Кирова (Кировская область). Правда, пока можно будет оформить въездной документ всего в пять стран.

Это Китай, Япония, Сингапур, Венгрия и Латвия. Но в будущем, по информации министерства экономического развития Кировской области, этот список планируется расширить. Планируется, что в будущем кировчанам совсем не нужно будет ездить в Москву и Нижний Новгород, чтобы оформить эту визу.

Пока же для того, чтобы оформить шенген, необходимо будет заполнить визовую анкету, затем оплатить консульский сбор и дать снять биометрические показатели. Через две недели житель нашего региона уже получит в центре «Мои документы» свой паспорт и шенгенскую визу.

Все подробности можно узнать по тел. 8-800-707-43-43.