Австрийский авиаперевозчик приравнял смартфон Samsung Galaxy Note 7 к оружию

Авиакомпания Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полета. Запрещено не только звонить, но и заряжать данные гаджеты: зафиксированы случаи взрыва этих телефонов.

Ограничения, которые ввел авиаперевозчик, связаны с недавними сообщениями компании Samsung Electronics об отзыве этих смартфонов из-за случаев возгорания их зарядных устройств.

В авиакомпании предупредили, что перед полетом экипаж будет уведомлять пассажиров о необходимости не включать телефоны этой модели на протяжении всего полета. Проносить гаджеты разрешат, - но только проносить. Авиакомпания обращает внимание, что данные меры безопасности согласованы с авиационными властями страны.

Начало продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в Австрии было запланировано на 9 сентября, но они так не поступили в продажу.