"Антонов" не может запретить России использовать его самолёты - правовед

Никаких законных оснований для претензий к России по сервисному обслуживанию самолётов «Ан» Украина не имеет, считает Сурен Авакьян – завкафедрой конституционного и муниципального права юрфакультета МГУ.

Если закончился срок действия договора на обслуживание самолётов, заключенный при покупке, никто не может заставить заказчика (Россию) продлевать его, считает правовед. Дальше Россия сама может решать, кто и на каких условиях будет обслуживать её собственность. Иными словами, за заявлениями президента авиастроительного предприятия «Антонов» Александра Коцюбы о намерении запретить полёты «Ан» за пределами РФ не стоит ничего, кроме финансовых интересов и узкополитической коньюктуры – желания публично досадить России. Коцюба утверждает, что «Антонов» не намерен передавать право сервисного обслуживания сторонним организациям, включая ОАО «Ил». По мнению Авакьяна, не имея юридических оснований, Киев может пытаться только давить на международные организации, чтоб те повлияли на Россию в отношении полётов и обслуживания самолётов «Ан».

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