Малайзийский пилот отвлекся и посадил пассажирский лайнер в другой стране

Бюро транспортной безопасности Австралии 7 сентября завершило расследование инцидента с пассажирским аэробусом малайзийской авиакомпании AirAsia, пилот которой прилетел в Мельбурн вместо Куала-Лумпура.

Инцидент произошел в марте минувшего года, но результаты расследования опубликованы только что. Airbus A330 авиакомпании AirAsia вылетел 10 марта 2015 года из Сиднея в Куала-Лумпур. Во время полета на борту обнаружились проблемы в бортовой навигации, а вернуться в Сидней было невозможно из-за плохой погоды.

В докладе Бюро сказано, что командир судна случайно задал неверное продольное положение самолета, что и повлекло ошибку в курсовом направлении: самолет полетел в другую сторону.

В Бюро отмечают, что даже опытный экипаж не застрахован от ошибок в навигации. Это действительно так, потому что 9 июля 2016 года пассажирский лайнер Delta Air Lines по ошибке приземлился на базе ВВС США.