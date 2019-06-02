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Путешественники признались, как выбирают аэропорт

2 июня 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Путешественники признались, как выбирают аэропорт
Фото: pixabay.com

В Москве туристы рассказали, на что обращают внимание при выборе аэропорта. Согласно опросу, далеко не для всех путешественников авиагавань является принципиальной при покупке билета.

Большая часть опрошенных (43%) признались, что для них решающую роль играет стоимость билетов и надёжность авиакомпании, при этом сам аэропорт не имеет значения. Четверть путешественников готовы переплатить за более удобный аэропорт, но только при условии, что разница в стоимости билетов будет не слишком большой. Ещё четверть респондентов летают из определенного аэропорта, выбирая другую воздушную гавань только в случае сложного маршрута. Оставшиеся 7% принципиально летают из любимого аэропорта.

При этом самым популярным аэропортом у Москвичей оказался Шереметьево, передаёт РИА Новости. За него проголосовали 39% опрошенных. Следом идут Внуково (28%), Домодедово (21%) и Жуковский (12%).

Также путешественники признались, что, помимо стоимости билетов, немаловажным является ощущение безопасности внутри аэропорта, пунктуальность всех служб, транспортная доступность и наличие развлечений.

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