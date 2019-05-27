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Найдены самые дешёвые российские курорты

27 мая 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Найдены самые дешёвые российские курорты
Фото: pixabay.com

В России определили самые дешёвые отечественные курорты на 2019 год. Эксперты сообщают, что этим летом средний чек снизился на три тысячи и составил 39 тысяч рублей.

Самыми дешёвыми оказались крымский посёлок городского типа Симеиз и Красная Поляна. Отдохнуть пять дней и ночей там можно за 24 тысячи рублей, передаёт РИА Новости. А вот самым дорогим стал отдых в Анапе. За такой же срок там придётся заплатить от 70 тысяч рублей.

Отправиться в отпуск в Сочи в среднем обойдётся в 41 тысячу, а в Ялте – в 63 тысячи рублей. Также отмечаются, что цены этого года в среднем на 10 тысяч ниже, чем были прошлым летом.

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