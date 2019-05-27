Россияне рассказали, чем питаются в поездах

Эксперты проанализировали, чем российские путешественники предпочитают питаться в поездах, и тем самым лишний раз доказали, что в каждой шутке действительно есть доля правды.

Около 3,5 тысяч человек рассказали, какую еду обычно берут с собой в поезд. Среди самых популярных оказались жареная курица, варёные яйца, копченая колбаса и овощи. Такой продуктовый набор можно встретить у 39% пассажиров, передаёт РИА Новости.

Порядка 25% стараются следить за своим здоровьем и питанием, и поезда не становятся исключением. Такие люди не берут с собой жирное, острое, копченое, солёное и мучное. А вот в отличие от них 18% не подходят к вопросу питания в поезде настолько серьезно и берут в дорогу быстрорастворимую еду. По 6% респондентов выбрали варианты «ем в вагоне-ресторане», «покупаю снэки во время остановок» и «покупаю готовое у бабушек на перронах».