Идеальный пассажир на самолёте - какой он?

Бортпроводники признались, каких пассажиров хотели бы чаще встречать во время рейсов. По словам работников отечественных авиакомпаний, идеальный пассажир должен быть вежливым, чистоплотным и дисциплинированным.

Согласно опросу, бортпроводники оказываются далеко не в восторге, если человек сразу после посадки первым делом лезет на полку за вещами, передаёт РИА Новости. Также стюардессам сильно мешает хождение людей по самолёту во время обслуживания. При этом работницы надеются, что пассажиры на рейсе будут вежливыми, а также чистоплотными и аккуратными. «У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано "девушка"», - возмутилась одна из опрошенных. При этом многие бортпроводники вспомнили шутку о том, что лучший пассажир - спящий.