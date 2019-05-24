В Ростуризме хотят распространить действие электронных виз по всей России

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в агентстве собираются распространить действие электронных виз на всю территорию страны. Предполагается, что это может сделать Россию более привлекательной для туристов, передаёт КП.

«Мы будем работать над тем, чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России, чтобы они как можно чаще приезжали», - заявила Догузова. По её словам, электронные визы начнут действовать по всей России в ближайшие 1,5-2 года.

Также Догузова отметила, что Дальний Восток показал очень хорошие результаты в реализации режима электронных виз. В дальнейших планах – продление в Приморье срока электронных виз для приезжих из других стран.