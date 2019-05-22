Особое внимание – курортной отрасли

Члены фракции «Единой России» в ЗСК обсудили подготовку санаторно-курортного комплекса к летнему оздоровительному сезону.

Во вступительном слове председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал курортную сферу одной из ключевых отраслей экономики края. Это подтверждают и озвученные им цифры: в прошлом году она принесла в краевую казну весомую сумму – 8 млрд рублей. Курорты региона посетило более 17 млн отдыхающих и туристов, что на 6 процентов больше, чем в 2017 году. Удачным на Кубани признан эксперимент по введению курортного сбора. Поступило 109 млн рублей, которые пойдут на развитие курортов.

Вместе с тем, по словам руководителя фракции, прошедший курортный сезон выявил и отрицательные моменты.

- Отдыхающие жаловались, что пляжные территории недостаточно оборудованы теневыми навесами и лежаками, порой не отвечают санитарным требованиям. Также были нарекания на качество питания и оказания бытовых услуг. Нужно увеличить количество парковочных мест возле пляжей и обеспечить людей достойным сервисом, чтобы им хотелось на черноморское побережье вернуться снова, – отметил Юрий Бурлачко.

Подробную информацию о подготовке Кубани к новому курортному сезону представил председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус. По его словам, курорты края в основном уже готовы к приему отдыхающих и туристов: подготовлен практически весь номерной фонд санаториев, отелей, пансионатов и других средств размещения, а также объекты торговли и общественного питания. Классификацию прошли около шести тысяч средств размещения. В настоящее время 43 гостиницы и отеля Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи и Туапсинского района работают по формату «все включено», что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Что касается состояния пляжей на морских побережьях Краснодарского края, то, как подчеркнул Александр Джеус, около 500 уже оборудованы. Больше всего их в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском, Темрюкском и Ейском районах. Эти пляжи, по словам выступающего, имеют современную инфраструктуру, здесь обозначены границы для купания отдыхающих, есть спасательные и медпункты.

В ходе обсуждения члены фракции говорили о необходимости повышения уровня обслуживания на предприятиях санаторно-курортной отрасли. На особом контроле у депутатов вопрос об организации отдыха и оздоровлении детей. Докладчик отметил, что в текущем году организованным отдыхом, оздоровлением и активными формами детско-юношеского туризма планируется охватить порядка 780 тысяч ребят, из которых 580 тысяч – кубанские дети. Их будут готовы принять 1688 организаций, в числе которых круглогодичные и сезонные лагеря, детские лагеря труда и отдыха. Всего на оздоровительную кампанию 2019 года планируется направить свыше 2,1 млрд рублей.

Председатель кубанского парламента поручил членам фракции –депутатам профильного комитета обеспечить принятие эффективных мер для комфортного и безопасного отдыха и оздоровления жителей и гостей края, обратив особое внимание на безопасность проживания, питания, медицинского обслуживания и выполнение противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на систему водоотведения в прибрежной зоне и состояние глубоководных выпусков.

Далее об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан отчитался член фракции – депутат комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Алексей Титов.

По каждому из рассмотренных вопросов на собрании приняты соответствующие решения с рекомендациями профильному комитету и депутатам-членам фракции.