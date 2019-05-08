Как во время отпуска не стать жертвой мошенников

Специалисты рассказали, как обезопасить себя от мошенников, наживающихся на туристах. По словам экспертов, в среднем убытки туристов за прошедший год составили около 1380 фунтов стерлингов (более 115 тысяч рублей) на одного человека.

Самым популярным мошенничеством в сфере туризма являются махинации с авиабилетами. Путешественникам предлагают бесплатные перелёты или поддельные билеты на самолёт. При этом сделки чаще всего проводятся по телефону или через интернет. Во время общения с потенциальной жертвой мошенники узнают информацию о счетах людей и прочие личные сведения, передаёт РИА Новости.

Следующим по популярности идёт обман при бронировании жилья. Людям предлагают несуществующие виллы или те, хозяин которых даже не подозревает о происходящем. Отмечается, что мошенники серьезно подходят к оформлению сайтов с такими предложениями и даже размещают там отзывы своих якобы прошлых постояльцев.

Не менее остальных рискуют и религиозные паломники. Они могут получить тур по непомерно завышенной цене от компании, которая даже не имеет необходимой квалификации для проведения таких путешествий.