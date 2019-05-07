Из Завидова в Медное: Как путешествовать по Тверской области

Летом в Большом Завидово пройдёт музыкальный фестиваль «Нашествие» под открытым небом. «Главному приключению года» исполнится 20 лет. За несколько месяцев до его начала ведущие Татьяна Борисова, Андрей Ломанов и Игорь Паньков отправились вместе с победителями конкурса НАШЕго Радио в путешествие по Тверской области. Они посетили Торжок, Медное, Домотканово и другие знаковые места региона. По словам Татьяны Борисовой, такой маршрут тура выбрали намеренно.

«Тверская область – это вообще сокровищница истории культуры. Мы вот решили, что почему бы за три месяца до «НАШЕСТВИЯ» не поехать по этой дороге и глубинно не посмотреть все то интересное, что нам может предложить Тверская область. Чтобы люди не только на фестиваль могли ездить, но и туры выходного дня проводить в удивительных местах. Многие об этом не знают, я надеюсь, что благодаря этому всему мы будем осваивать новые маршруты», – признаётся Татьяна Борисова.

Путешествие началось с села Завидово. Недалеко от места проведения музыкального фестиваля находится храмовый комплекс Успенской и Троицкой церквей. Храм Святой Троицы при советской власти был практически разрушен. Там было зернохранилище, а потом и цех по изготовлению елочных игрушек.









В состав комплекса входит и пятиярусная колокольня. На ней установлен электронный звонарь. С помощью пульта управления можно услышать 60 разных звонов. Самый большой колокол «Благовест» весит 5, 1 тонны, а маленький – 80 кг.

Рядом с храмами находится музей «Государева дорога». Его экспозиция рассказывает об истории создания тракта Москва-Санкт Петербург, а также самого села. Идея соединить две столицы и построить дорогу принадлежала Петру I. Однако Екатерина II отвергла этот проект, посчитав его дорогостоящим. В итоге строительство магистрали началось только в 1776 году. Это была первая дорога в России с твёрдым покрытием из плотно укатанного щебня, со множеством мостов через ручьи, реки, овраги. Главным её украшением были путевые дворцы, изначально предназначенные для членов императорской фамилии. В разное время их число достигало 20.

Государева дорога проходила через село Завидово и Завидовский ям, где жили ямщики. На ямском дворе путешественники отдыхали и меняли лошадей. Кто-то путешествовал с корзиной, кто-то с портфелем или чемоданом. В дорогу брали книги, рукоделия, предметы туалета, дорожные самовары и даже пистолеты.









Крестьяне села Завидово, которые жили у «Государевой дороги», занимались изготовлением всего того, что могло пригодиться путешественникам, проезжавшим по тракту. Жители делали телеги, сани, кибитки. Торговали хлебом, пирогами, молочными продуктами, а зимой – варежками, чулками. С конца XVIII века в Завидово стали проводиться регулярные ярмарки. Они проходили два раза в год – на Троицу и в августе. А в начале XX века ярмарочная торговля проходила каждую неделю. По воскресеньям и в праздничные дни до окончания Литургии торговля запрещалась. С тех, кто нарушал правила, взимали штраф.

Следующей остановкой стала усадьба Домотканово. Там находится Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова. Сам российский художник родился в Санкт-Петербурге, и собственности в Домотканово у него не было. Усадьба принадлежала Владимиру Дмитриевичу фон Дервизу. Он превратил Домотканово во «второе Абрамцево». Сюда приезжали люди искусства: художники, меценаты, деятели культуры. Многие картины Валентина Серова были написаны здесь. Это «Девушка, освещённая солнцем», «Баба в телеге», «Русалка». Русский художник признавался: «Прежде чем написать серьезную картину, я обязательно должен побывать в Домотканово». В усадьбе Серов также создавал иллюстрации к басням Крылова.









А российские императоры любили город Тверь. Императрица Екатерина Великая считала его красивейшим городом России и мечтала превратить его в «маленький Петербург».

После пожара 1763 года Тверь практически заново отстроили. В основу планировки легла идея «парадного трехлучия»: три улицы сходились в одном месте. Такая екатерининская застройка сохранилась до сих пор.

В советское время город назывался по-другому. Калинин стал четвёртым советским городом, в котором состоялся джазовый фестиваль. До этого он проходил в Москве, Ленинграде и Таллине.

Джазовые выступления были настолько популярны, что залы для дискотек набивались до 300 человек вместо положенных 100. Чтобы потанцевать под любимую музыку, некоторые даже забирались по водосточной трубе.

Следующей точкой стал город Торжок. Впервые он упоминается в летописи 1139 года под названием Новый Торг. Жители до сих пор называют себя новоторами. В 1968 голландский путешественник писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нём свыше тридцати церквей и часовен». В городе сохранилось немало архитектурных ансамблей храмов, монастырей XVIII-XIX вв.









Именно в Торжке находится «Гостиница Пожарских», которая была приютом для многих талантливых поэтов и писателей. Сюда приезжали В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, А. С. Пушкин. В этой гостинце родился рецепт знаменитых пожарских котлет. Александр Сергеевич писал своему другу Соболевскому:

«На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай (именно котлет)

И отправься налегке».

В центре города находится «Дом пояса». В дореволюционной России Торжок считался столицей по производству поясов. Ранее этому элементу одежды придавали большое значение. Считалось, что в замкнутом круге, который пояс образует вокруг туловища, человек не досягаем для злых сил. Поэтому наши предки носили его от рождения до самой смерти.

В городе даже проводились кулачные бои на поясах. Необходимо было уронить противника, держа его только за пояс или сорвать его, тем самым обесчестить. Показаться людям без этого элемента одежды означало распоясаться. С распоясанным человеком не хотели иметь дело, ему не доверяли и даже не здоровались с ним. Считалось, что распоясанный человек одержим недобрыми мыслями.

В центре музея находится 12-метровый пояс ручной работы. В 2016 году он занесен в Книгу рекордов России как самый большой пояс. На протяжении 2 лет над ним трудилось 37 человек. На вышивку ушло 52 км золотой нити и 6500 кристаллов Сваровски. Говорят, если встать в центр опоясанного круга, взяться за руки и загадать желания, они сбудутся!









А вот в усадьбе Василёво находится знаменитый «Чертов мост». Именно в этом месте снималась одна из главных сцен фильма «Ночной дозор». Валунный арочный мост соорудил архитектор Н.А. Львов в конце XVIII века. Он собрал его без единого крепежа. Считается, что стометровый мост получил такое название, потому что только чёрт мог его построить.









Завершило путешествие село Медное,которое приобрело свой настоящий итальянский уголок. Дело в том, что там находится итальянская ферма «La Fattoria LITTLE ITALY», которая принадлежит Пьетро Мацца. Мужчина оказался в России в 90-х годах. Вместе со своей женой-тверичанкой он занимается тем, чем занимались его дед и отец в Калабрии: готовит сыры. Со своими гостями Пьетро Мацца делится секретами их изготовления. Сыры буррата и бутирро употребляются с салатами и фруктами, а моццарелла и провола подходят для запеканки и блюд на гриле.









Теперь участники фестиваля «Нашествия» будут знать, что в Тверской области можно не только послушать музыку, но и познакомиться поближе с историей этого региона.