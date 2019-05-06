Украинский депутат отдохнул с женой в Крыму

Украинский депутат Нестор Шуфрич на майские праздники решил отдохнуть вместе с супругой, причём не где-нибудь, а в Крыму. Депутат Рады даже опубликовал в соцсети фотографии с полуострова.

Судя по снимкам, Шуфрич за время отдыха успел посетить Ялту и Симферополь, где украинский депутат поразился размаху строительства Соборной мечети, передаёт РИА Новости. Шуфрич вместе с женой даже бросили монетку в море, чтобы вновь вернуться на полуостров.

«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались … поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло», - сказал депутат.