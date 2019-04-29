Пассажиры аэропорта Домодедово перед полетом смогут обнять собаку

"Обними друга перед полетом": пассажиры аэропорта Домодедово смогут поднять настроение или снять стресс в один из самых пиковых дней вылетов - 30 апреля, погладив или обняв собак.

"С 11:00 до 16:00 любой желающий пассажир сможет пообщаться с собаками-терапевтами, специально обученными взаимодействию с людьми", - сообщили подробности акции в пресс-службе аэропорта.

В данном мероприятии поучаствуют 14 животных. Все собаки с удовольствием проводят время с детьми и дарят им массу положительных эмоций, передает Агентство городских новостей "Москва".

Сами же владельцы и воспитатели собак, задействованных в акции, хотят таким образом привлечь внимание граждан к работе фонда "Вторая жизнь", который пристроил в семьи уже более 100 животных.