Грамотная политика для развития туризма

В поселке Витязево в открытии XXVI Международной туристской выставки «Анапа – самое яркое солнце России» принял заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов.

В ходе торжественной церемонии открытия от имени спикера ЗСК Юрия Бурлачко и всего депутатского корпуса Кубани Сергей Орлов обратился с приветствием к участникам мероприятия, подчеркнув, что подобные выставки не только способствуют продвижению туриндустрии России, но и позволяют формировать туристский продукт с учетом современных тенденций развития индустрии отдыха. - Мы хотим, чтобы наш край стал современным, конкурентоспособным туристским комплексом, который бы удовлетворял запросам отдыхающих, а также максимально работал на экономику края. От грамотной политики в этой сфере зависят перспективы создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, роста инвестиций и увеличения налоговых сборов. Законодательное Собрание работает над тем, чтобы действующая в регионе нормативная правовая база развития туризма соответствовала международной практике, а курорты Краснодарского края отвечали самым высоким требованиям, – отметил парламентарий. По мнению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, сегодня санаторно-курортный и туристский комплекс наряду с сельским хозяйством является визитной карточкой Кубани, основой экономики края. - Несмотря на мощную конкуренцию на мировом и внутрироссийском рынке туристских услуг, востребованность курортов Краснодарского края растет с каждым годом, – считает Юрий Бурлачко. Международная выставка «Анапа – самое яркое солнце России» ежегодно собирает ведущих представителей туриндустрии России и ближнего зарубежья и является одним из самых значимых событий туристского рынка региона. Объединяя представителей региональных органов власти, туроператоров и турагентов, лидеров санаторно-курортного и гостиничного комплекса, она служит удобной площадкой для интеграции мнений и многочисленных дискуссий по широкому спектру вопросов развития отрасли. Выставка проводится в рамках государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».