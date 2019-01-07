В США открылась вакансия мечты на райском острове

Вакансия мечты для желающих сбежать от благ цивилизации на райский остров открылась в США. Паре соискателей, которых выберут рекрутеры для этой работы, предстоит управлять отелем на острове в заливе Сан-Пабло.

Для этой работы рекрутеры подыскивают ответственную пару с правами на управление катером. Им предстоит управлять небольшим отелем, который работает четыре дня в неделю круглый год – встречать гостей на стойке регистрации, вести бухгалтерию, готовить гостям еду и наводить порядок в гостинице. Предлагаемая оплата за эту работу – 130 тысяч долларов в год.

Кроме отеля, на этом небольшом острове в центре залива Сан-Пабло неподалеку от Сан-Франциско есть маяк. А вот телевидения и интернета – нет. Взамен на отказ от этих благ цивилизации соискателям предложат жилье и питание по месту работы (и вышеуказанную зарплату, конечно).

Сейчас на острове работает пара американцев. Однако недавно они изъявили желание покинуть «работу мечты», в связи с чем и открылась вакансия. Отбор кандидатов начнется в апреле, сообщает «Телепрограмма».