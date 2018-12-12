Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на рейсы, которых нет

Туристический оператор "Жемчужная река" продавал туры в Китай с авиабилетами на несуществующие рейсы. Правоохранители уже проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании.

Оператор сфальсифицировал квитанцию электронного билета для части туристов, выдав некоторым из них, кто улетел в Хайкоу (Китай), электронные билеты с недостоверной информацией.

В турпакете четко значилась обратная воздушная перевозка. Ее 8 декабря должна была выполнить компания, которая, как выяснилось, прекратила рейсы в Хайкоу еще в конце ноября.

Таким образом, компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета, пишет ТАСС.