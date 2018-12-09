Полторы тысячи российских туристов застряли в Китае, где проводили отпуск на острове Хайнань. Авиакомпания "ИрАэро" отказалась вывезти на родину около полуторы тысячи туристов, отдыхающих на этом китайском острове Хайнань.

Ситуация произошла из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиаперевозчиком. Представители "Жемчужной реки" заверили, что по договору с "ИрАэро" авиакомпания обязана выполнить весь объём авиаперевозок на данном направлении. Все туристы имеют действительные билеты, что должно гарантировать им обратный перелёт.

"ИрАэро" не единственный авиаперевозчик, недовольный работой туроператора, работающего по китайскому направлению, - сообщает РИА Новости. Недавно стало известно о проблемах между туроператором и тремя другими авиакомпаниями: "Икар", "Алроса" и S7.