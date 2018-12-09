В аэропортах Египта идут российские проверки
9 декабря 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Российские специалисты в области авиационной безопасности прибыли на территорию Египта для последующей проверки воздушных гаваней популярных курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Целью визита российских профессионалов является оценка степени готовности египетских аэропортов к обеспечению надлежащего уровня безопасности пассажиров.
В настоящий момент эксперты разделились на две группы: одна направилась в Хургаду, вторая - в Шарм-эш-Шейх. Проверки будут проходить в течение недели, пишет ТАСС.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом.