В аэропортах Египта идут российские проверки

Российские специалисты в области авиационной безопасности прибыли на территорию Египта для последующей проверки воздушных гаваней популярных курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Целью визита российских профессионалов является оценка степени готовности египетских аэропортов к обеспечению надлежащего уровня безопасности пассажиров.

В настоящий момент эксперты разделились на две группы: одна направилась в Хургаду, вторая - в Шарм-эш-Шейх. Проверки будут проходить в течение недели, пишет ТАСС.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом.