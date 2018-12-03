Эксперты выяснили, на чем сэкономят туристы в 2019 году
3 декабря 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство туристов стараются быть разумными и практичными при планировании расходов на путешествие. Они распределяют бюджет поездки заранее, но почти половина из них нарушает свои планы.
Согласно опросу, около половины туристов тратят в путешествии больше, чем запланировали. Что интересно, в 2019 году люди не планируют менять эту "традицию", пишет РИА Новости.
Напротив, большинство опрошенных отметили, что в грядущем году готовы потратить гораздо больше денег на всевозможные развлечения в поездках, чем в истекающем 2018-м.
Оборотной стороной медали станет экономия на стоимости самих туров. Эксперты прогнозируют рост продаж дешевых поездок, позволяющих больше потратить на впечатления.
В частности, это коснется недорогих отелей, расположенных на окраинах туристических центров. Туристы готовы отдать предпочтение им ради больших сумм "на руках".