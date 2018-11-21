Приманка для туристов

По поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко в Геленджике состоялось выездное заседание комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. В ходе подготовки проекта постановления ЗСК парламентарии на примере города-курорта изучили вопрос «О развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края».

Мероприятие провел зампредседателя профильного комитета кубанского парламента Сергей Орлов. В нем также приняли участие депутат ЗСК Татьяна Рой, глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов и председатель Думы Михаил Димитриев, представители администрации муниципалитета. Перед началом совещания его участники побывали на ряде объектов, где познакомились с особенностями организации туристско-экскурсионного обслуживания в муниципалитете. Первым пунктом посещения стал культурный центр «Старый парк» в Кабардинке – единственный в своем роде на всем Черноморском побережье. Здесь на площади более гектара в виде архитектурных форм и композиций представлены основные эпохи мировой культуры и эстетики: Античная Греция, Древний Египет, Средневековье, Ренессанс и др. Посетители парка также могут познакомиться с восточной и православной культурой, традициями народов Кавказа. Далее состоялся осмотр крестьянско-фермерского хозяйства «Дольмен», не менее интересного с точки зрения туристского показа. КФХ расположено на землях, прилегающих к древним храмам наших предков – дольменам, и занимается выращиванием уникального по своим целебным свойствам растения – зизифуса (унаби). Оно входит в десятку самых целебных растений мира наряду с женьшенем, элеутерококком и другими лекарственными растениями и издревле применяется в восточной народной медицине. В ходе совещания по вопросу «О развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края» было отмечено, что на Кубани» в рамках краевого закона «О туристской деятельности» органами госвласти и местного самоуправления проводится большая работа по сохранению объектов турпоказа, увеличению туристских маршрутов, развитию экскурсионного обслуживания туристов, приезжающих в регион. Для этого в крае действует 108 туроператов, 385 турагентств, 159 экскурсионных организаций, 292 туристско-экскурсионных маршрута. Министерство курортов края организует мероприятия по сохранению и развитию новых маршрутов. К примеру, в кубанской столице появились и пользуются популярностью у жителей и гостей такие экскурсии, как «Знакомьтесь, город Краснодар», «Екатеринодар – казачий град», «Купола над городом», «Цветы у обелисков». В крае реализуются новые познавательные маршруты: «Тамань: от античности до наших дней», «Золотое кольцо Боспорского царства» (совместно с Крымом и Ростовской

областью), винный маршрут «Янтарная лоза», паломнический – «Под крылом Архангела Михаила». По мнению зампредседателя комитета ЗСК Сергея Орлова, пляжный отдых имеет устойчивые позиции, но в муниципалитетах края много других способов привлечь туристов. «Один из них – разработка и продвижение туристско-экскурсионных маршрутов. Мы должны прийти к тому, что турист благодаря грамотной политике будет возвращаться на Кубань снова и снова, приносить деньги в бюджет», – сказал парламентарий. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, в регионе давно пытаются сломить устойчивый стереотип россиян о том, что отдых в Краснодарском крае — это только пляжи Азовского и Черного морей. «Но Кубань, согласитесь, богата не только этим. У нас есть очень много прекрасных заповедных мест, куда с удовольствием бы потянулись отдыхающие. Горный кластер уже завоевывает популярность, параллельно уверенно развиваются такие направления, как энотуризм, этнографический и аграрный туризм. Их развитие принесет новые поступления в бюджеты всех уровней и поможет оживить нашу горную глубинку, отдаленные поселки и хутора. Об этом мы, законодатели, и призваны позаботиться», – акцентировал Юрий Бурлачко. Итоги проведенного выездного заседания комитета ЗСК лягут в основу готовящегося на очередную сессию Законодательного Собрания постановления «О развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края». В нем будет дан анализ работы министерства курортов края и органов местного самоуправления по данному направлению, высказаны рекомендации по повышению эффективности и качества этой деятельности.