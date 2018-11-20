Опубликован рейтинг лучших российских городов для путешествий с детьми

Специалисты составили рейтинг российских городов, в которые наиболее часто путешествуют люди с детьми. Учитывалась как средняя продолжительность пребывания, так и финансовая составляющая.

Первое место в данном "хит-параде" городов занял Санкт-Петербург. Длительность посещения Северной столицы в среднем составляет 5 дней, а расходы на проживание - 3,3 тыс. рублей в сутки.

Вторую строчку занимает Москва (4 дня, расходы - 3,9 тыс. рублей). Третье и четвертое место получили Казань и Ростов-на-Дону (3 и 2 дня, расходы в среднем - 3,7 и 2,2 тыс. рублей соответственно).

Замыкает ТОП-5 Краснодар, оказавшийся еще и самым бюджетным городом в данном списке. Путешествие составляет в среднем 2-3 дня, в сутки на проживание семья тратит порядка 1,8 тыс. рублей.