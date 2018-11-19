Туристы поделились видеозаписями шторма на Канарах
19 ноября 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
На Канарских островах разбушевался мощный шторм. Гигантские волны смывают балконы и бьют стекла номеров отелей, стоящих на первой линии. Попавшие в разгул стихии туристы назвали отдых «незабываемым».
Больше всех страдает от натиска шторма остров Тенерифе, где высота волн достигает десяти метров и представляет существенную угрозу прибрежным отелям. Больше всех, конечно, страдает первая береговая линия, расположенная ближе всех к разбушевавшемуся Атлантическому океану и в обычное время самая фешенебельная.
Туристы, попавшие в этот разгул стихии, делятся в соцсетях роликами. Они характеризуют свой отдых как «незабываемый» во всех смыслах этого слова. Страшновато смотреть, как огромные волны буквально смывают балконы со стен зданий, бьют стекла и заливают отельные номера. Но, как обычно, зрелище неподвластной человеку стихии одновременно и пугает, и завораживает.
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