Эксперт рассказал, где проще всего подхватить заразу в путешествии

Шансы подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета чрезвычайно высоки. Эксперт рассказал, каких опасных мест стоит избегать туристу, чтобы не заболеть во время путешествия.

Конечно, вирусы и бактерии живут повсюду. Но есть особо опасные места, так называемые вирусные зоны, где вероятность подхватить заразу чрезвычайно высока. Например, вирус гриппа, попавший на поверхность какого-либо предмета, может оставаться на ней до 48 часов, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Вирусными зонами являются дверные ручки в туалетах, подлокотники кресел, поручни и витрины. Но самый что ни на есть рассадник заразы – это пластиковые контейнеры, в которые туристы складывают свои вещи на досмотре. В эти коробки складываются все вещи, и мало кто задумывается, как часто эти контейнеры моются и дезинфицируются. Доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты советует путешественникам пользоваться дезинфицирующим средством для рук и не трогать лицо руками, передает РИА Новости.