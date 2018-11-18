Эксперт рассказал, где проще всего подхватить заразу в путешествии
18 ноября 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Шансы подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета чрезвычайно высоки. Эксперт рассказал, каких опасных мест стоит избегать туристу, чтобы не заболеть во время путешествия.
Конечно, вирусы и бактерии живут повсюду. Но есть особо опасные места, так называемые вирусные зоны, где вероятность подхватить заразу чрезвычайно высока. Например, вирус гриппа, попавший на поверхность какого-либо предмета, может оставаться на ней до 48 часов, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Вирусными зонами являются дверные ручки в туалетах, подлокотники кресел, поручни и витрины. Но самый что ни на есть рассадник заразы – это пластиковые контейнеры, в которые туристы складывают свои вещи на досмотре. В эти коробки складываются все вещи, и мало кто задумывается, как часто эти контейнеры моются и дезинфицируются. Доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты советует путешественникам пользоваться дезинфицирующим средством для рук и не трогать лицо руками, передает РИА Новости.
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