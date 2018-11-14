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Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей

14 ноября 2018, 13:42 [«Аргументы Недели. Сахалин», Марина Михайлова ]

Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей

Теперь сахалинцы смогут подняться на «Горный воздух» на своем автомобиле. В рамках развития ТОР «Горный воздух» строится большая парковка на 515 машино-­мест, заехать на которую можно будет по новой асфальтированной дороге. Обо всем этом нам рассказал заместитель руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Евгений Пулинец.

Безопасность на уровне

В октябре 2017 года началось строительство асфальтированной дороги на одну из основных достопримечательностей Сахалинской области – СТК «Горный воздух». Сейчас строительные работы, которые длились всего год, завершены.

­ Расскажите о ходе работ по строительству дороги на «Горный воздух». Когда началось строительство и когда оно завершилось?

­ Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к туристической базе «Горный воздух» состоит из двух этапов. Первый этап протяженностью 760 метров – от улицы Горького до базы «Динамо». Второй – от базы «Динамо» до средней базы СТК «Горный воздух» протяженностью один километр 640 метров.

В настоящее время работы и по первому, и по второму участку завершены. Генеральной подрядной организацией первого участка является ООО «Юг». С ним был заключен договор в октябре прошлого года. Генеральный подрядчик второго участка – ООО «Востокдорстрой», контракт с которым был заключен в апреле. Оба подрядчика завершили работы в соответствии с условиями контрактов в конце октября текущего года. То, что изначально было предусмотрено проектом, завершено на 100%.

Торжественное открытие дороги с приглашением представителей правительства Сахалинской области запланировано на 15 ноября.

­ Есть ли какие­-то особенности дорожного полотна, освещения, тротуаров?

­ Что касается дорожного полотна, то это дорога пятой технической категории с шириной проезжей части семь метров. Отличительной особенностью являются очень большие продольные уклоны. Этот участок дороги проходит по склону сопки, максимальный продольный уклон составляет порядка 14 градусов. Не все подрядные организации умеют работать на таких уклонах.

­ Не опасны ли обрывы по бокам дороги?

­ По обе стороны проезжей части у нас установлен бордюрный камень для того, чтобы обезопасить проезд автомобилистов, особенно в зимнее время. Также на отдельных опасных участках трассы установлено барьерное ограждение. Для безопасности пешеходов предусмотрено перильное ограждение. Автомобилю выкатиться за пределы дороги будет практически невозможно.

В условиях зимней эксплуатации придется вдвое больше следить за дорогой, поддерживать проезжую часть, защищать от наледи, чтобы дорога не превратилась в бобслейную трассу с вылетом на улицу Горького. Поэтому при зимнем содержании этому моменту будет уделено особое внимание для того, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Эксплуатировать данную дорогу будет государственное унитарное предприятие «Экспромт», которое уже позаботилось об этом и сейчас активно закупает необходимые реагенты, чтобы не допустить зимой снежного наката на покрытии проезжей части.

Развитие будет

­ Какой гарантийный срок дороги?

­ Подрядчик гарантирует исправление каких­-либо дефектов, которые произошли по его вине, в течение пяти лет.

­ Какую скорость можно развивать на дороге? Каким образом будет осуществляться контроль скоростного режима?

­ Каких­-либо дополнительных камер и других средств контроля там установлено не будет. Максимальная расчетная скорость движения 40 км/ч. На трассе установлены соответствующие дорожные знаки. Достаточно много крутых поворотов, которые из­-за малого радиуса не позволят разогнаться на большую скорость.

­ Какова стоимость строительства этой дороги?

­ Стоимость работ первого этапа составляет 77 миллионов рублей, вместе с освещением и тротуарами, а стоимость работ второго этапа – 172 миллиона. Общая стоимость – около 250 миллионов. Все деньги были выделены из областного бюджета.

­ Каковы перспективы развития этой дороги?

­ Мы надеемся, что наша автомобильная дорога будет задействована и принесет людям пользу, удобство и комфорт, ведь в рамках развития ТОР «Горный воздух» строится большая парковка. В настоящее время все работы по строительству автомобильной дороги по устройству освещения, тротуаров, проезжей части завершены, дорога полностью готова к эксплуатации и открыта для посетителей. Каждый желающий может подняться наверх и своими глазами увидеть результаты проделанной работы.

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