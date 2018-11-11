Туристы составили рейтинг российских городов для шопинга

Пользователи в социальных сетях путем проведенного опроса определили, в каких российских городах лучше всего делать покупки. Рейтинг был составлен ко Всемирному дню шопинга, отмечаемому 11 ноября.

Среди туристов самым подходящим городом для шопинга оказалась Москва, набрав 53% голосов. На втором месте расположилась Северная столица - Санкт-Петербург - собравшая 26%.

На третьем месте по популярности оказался Сочи,за него проголосовали 15% опрошенных. Кроме того, в пятерку лучших мест для шопинга попали Казань и Калининград (по 3%).