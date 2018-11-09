Названа самая безопасная для туристов страна в мире
9 ноября 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
Британские специалисты составили рейтинг 20 самых безопасных для туристов стран. В нем учитывалась статистика преступлений, а также вероятность стихийных бедствий на территории государства.
Оказалось, что самой безопасной для иностранцев является Исландия. На второй и третьей строках расположились ОАЭ и Сингапур. Далее следуют Испания и Австралия.
В список негативно оцениваемых с точки зрения безопасности стран вошли Южная Африка, Турция, Таиланд, Индия и Мексика: специалисты подсчитали также вирусную угрозу в данных регионах.
Примечательно, что Российская Федерация не вошла ни в один из списков.
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