Названа самая безопасная для туристов страна в мире

Британские специалисты составили рейтинг 20 самых безопасных для туристов стран. В нем учитывалась статистика преступлений, а также вероятность стихийных бедствий на территории государства.

Оказалось, что самой безопасной для иностранцев является Исландия. На второй и третьей строках расположились ОАЭ и Сингапур. Далее следуют Испания и Австралия.

В список негативно оцениваемых с точки зрения безопасности стран вошли Южная Африка, Турция, Таиланд, Индия и Мексика: специалисты подсчитали также вирусную угрозу в данных регионах.

Примечательно, что Российская Федерация не вошла ни в один из списков.