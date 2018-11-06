Во Франции процветает курорт для любителей ходить без одежды

Наверное, уже даже в России никого не удивишь нудистскими пляжами. А вот во Франции есть целый город, где можно ходить нагишом. Даже если вы заявитесь в полицию в таком виде, вам за это ничего не будет.

Вот уже 40 лет маленький городок Кап-д’Агд на юге Франции является одним из центров притяжения для любителей жить без одежды. Местные неплохо приспособились – доходы от натуртуризма составляют значительную часть городского бюджета. В разгар сезона сюда съезжаются до 40 тысяч нудистов.

Нудистский курорт представляет собой огороженную территорию, вход на нее платный. На пляжах и у бассейнов установлены таблички с перечеркнутыми купальниками, но раздеваться насильно никто не заставляет. При этом обслуживающий персонал курорта и местные жители ходят в обычной одежде.

Приезжают сюда и любители экспериментов, однако все вечеринки «клубничного» характера проходят в приватной обстановке и никак не афишируются. Кроме того, в городе строго запрещена фото- и видеосъемка, пишет «Спид-инфо».