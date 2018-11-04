Путешественники рассказали, чего они боятся больше всего
4 ноября 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Люди, время от времени совершающие путешествия в дальние края, признались, чего они страшатся больше всего во время своих поездок. Эксперты составили рейтинг самых больших страхов путешественников.
Итак, самый страшный страх российских путешественников – потерять ребенка. Этого всерьез опасается почти треть опрошенных (29,48%). На втором месте расположился страх никуда не полететь/не поехать и остаться дома (28,75%). Самое обидное, если из-за болезни, признаются путешественники. Третье место занимает страх потерять ногу (25,06%).
Потерять паспорт, считают путешественники, не так уж и страшно – это обстоятельство испортит настроение лишь 15% опрошенных. А вот потеряться в путешествии самому – наоборот, классно, и многие к этому даже стремятся. Опасаются заблудиться в дальних краях менее 2% путешественников, гласят результаты опроса.
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