СМИ объяснили, как посетить Россию и не показаться психом

Чешская журналистка Эми Тори развенчала несколько популярных за рубежом мифов о русских и дала полезные советы тем, кто захочет посетить Россию и не показаться сумасшедшим в глазах окружающих из-за этой экстремальной идеи.

«Если вы впервые рассматривали путешествие в Россию из США, то вы наверняка наткнулись на истории о некоторых особенностях страны, из-за которых ее посещение показалось вам сумасшествием», - заявила автор статьи, опубликованной в PraguePost.

Однако, утверждает Эми Тори, Россия вовсе не скрывается за «железным занавесом», а некоторые ее достопримечательности «достойны приключений». Журналистка рассказала, что следует знать о России и о русских, чтобы не попадать впросак во время поездки.

У русских не принято улыбаться незнакомцам, но не следует расценивать это как признак высокомерия – с теми, кого они уже знают, русские очень дружелюбны. «Секрет дружбы с русскими – терпение. Если вы торопите события, они станут держаться от вас подальше», - поделилась Тори.

Журналистка также посоветовала не забыть оформить российскую визу, избегать дискуссий на политические темы, запастись наличными деньгами и выучить «некоторые общеупотребимые фразы», а новые слова и выражения записывать и запоминать, чтобы облегчить общение. «Русские не сильны в английском», - отметила она.