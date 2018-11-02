Эксперт: Россияне стали чаще путешествовать

Каждый пятый человек в России в этом году не был в отпуске. Об этом рассказало 20% опрошенных «Левада-центром» граждан. Так, за рубежом провели отдых лишь 5% наших сограждан.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что, несмотря на результаты опроса, количество российских путешественников растет. Об этом сообщает НСН.

«Фактически статистика не меняется уже несколько лет. Тенденции по туризму к счастью все-таки показывают рост количества путешествий. Но, увы, действительно не все могут себе позволить путешествие», — отметил Дмитрий Горин.