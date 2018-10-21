Названы самые популярные направления путешественников-одиночек
21 октября 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликован ТОП-10 стран, пользующихся наибольшей популярностью у туристов возрастной категории от 30 до 40 лет, которые предпочитают путешествовать в одиночку. Возглавляет рейтинг Шри-Ланка.
Об этом свидетельствуют данные туристических компаний, статистика которых основана на анализе более чем 4000 заказов от путешественников со всего света.
Самые яркие впечатления туристы черпают на данном острове в Индийском океане от восхождения на вершину знаменитой скалы Сигирия на закате и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.
Второе место по популярности занимает Перу. Здесь наибольшим спросом у туристов пользуются, как правило, восхождения на невероятные Радужные горы, а также парусный спорт на Амазонке.
Третью и четвертую строчку занимают Бали и Япония. Также в ТОП-10 вошли такие страны как Иордания, Танзания, Хорватия и ЮАР. Замыкают данный список Колумбия и Финляндия.
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