Названы самые популярные направления путешественников-одиночек

Опубликован ТОП-10 стран, пользующихся наибольшей популярностью у туристов возрастной категории от 30 до 40 лет, которые предпочитают путешествовать в одиночку. Возглавляет рейтинг Шри-Ланка.

Об этом свидетельствуют данные туристических компаний, статистика которых основана на анализе более чем 4000 заказов от путешественников со всего света.

Самые яркие впечатления туристы черпают на данном острове в Индийском океане от восхождения на вершину знаменитой скалы Сигирия на закате и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.

Второе место по популярности занимает Перу. Здесь наибольшим спросом у туристов пользуются, как правило, восхождения на невероятные Радужные горы, а также парусный спорт на Амазонке.

Третью и четвертую строчку занимают Бали и Япония. Также в ТОП-10 вошли такие страны как Иордания, Танзания, Хорватия и ЮАР. Замыкают данный список Колумбия и Финляндия.