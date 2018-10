Кому в Швеции жить хорошо

Одна из самых дорогих скандинавских стран, страна тысячи озер, страна, где воду можно пить из-под крана, где большинство музеев бесплатны, где налоги превышают планку в 50% и где, как практически во всех странах Шенгена, есть вопросы с иммигрантами. Сложно не догадаться, что речь пойдёт о Швеции, её особым характером, выдающимися чертами и привычками.

О музыке

Есть в Швеции город Гетеборг, второй по величине. Город-порт, полный парков, музеев, бульваров. Здесь находится Ботанический сад - один из самых крупных в Европе, музей Вольво, художественный музей. Город также считается родоначальником музыкального направления «melodic death metal», яркий представитель которого группа «In Flames», и поп-группы «Ace of Base», чьи песни «All That She Wants» и «The Sign» в России заслушали буквально до дыр. Концерты проходят постоянно, например, в июне прошёл концерт «Foo Fighters», которую основал бывший барабанщик группы «Nirvana», а в ноябре легендарные «Nightwish» проведут юбилейный сет. В Швеции также была создана группа «ABBA», песни которой и сейчас можно услышать на радиостанциях всего мира (музей группы вы можете посетить в Стокгольме), а также группа “Europe” с хитом всех времен «Final Countdown».









О музеях

Один из крупнейших художественных музеев в Швеции - музей Гетеборга, он считается обязательным к посещению. Шестиэтажное здание находится недалеко от центра города и встречает гостей фонтаном со скульптурой Посейдона. Удивляет гигантская вращающаяся скульптура стриптизерши на шесте и автопортрет Исаака Грюнвальда, выполненный из... пуговиц! молодыми посетителями музея в возрасте от 13 до 24 лет.











О природе



Швеция – это не только города и достопримечательности. Это еще, конечно, и природа. Она здесь очень разнообразна и способна удивлять раз за разом. Швеция страна озер. Озера здесь различных форм и размеров. Озеро Венерн - самое большое озеро в стране, и третье по площади в Европе. Озеро с чистейшей водой, с оборудованными местами для купания, с небольшими уютными и приятными городками вдоль береговой линии. Наш маршрут пролегал по юго-восточной части озера, и вот что интересного удалось увидеть.



В паре километров от города Мариестадт, песчаный пляж, окружает хвойный лес, и воздух наполнен восхитительными запахами. Пляж отлично подойдет для семей с маленькими детьми, так как озеро здесь мелкое, вода хорошо прогревается, плюс хвойники создают многочисленную тень, где в жаркий день можно спрятаться от солнца. По побережью и лесу проходят пешеходные маршруты на 1,5, 2,5 и 5 километров, что называется на любой уровень физической подготовки.

Gota канал стал последней точкой нашего знакомства с озером Венерн. Сам канал является уникальным рукотворным сооружением, который соединяет Балтийское море и пролив Каттегат, проходя через несколько озер. Строили канал 22 года. Перепад высот от уровня моря доходит до 88,5 метров и поэтому на канале оборудованы 57 одинарных и двойных шлюзов.











О питании

Теперь немного о том, как туристу можно сэкономить на питании. Понятно, что самый бюджетный вариант - покупать продукты в многочисленных супермаркетах сети «ICA», «Lidl» или «Netto» и готовить пищу дома. Но если готовить лень, нет времени, или просто негде, то можно решить вопрос по-другому.

Выражение «шведский стол» здесь конечно не слышали, но вот утренний и обеденный «buffet» достаточно часто встречается. Самый дешевый вариант, который нам удалось отыскать, это завтрак в ресторане магазина«ИКЕА». Начинается он в 9.30 еще до открытия основного магазина, и заканчивается в 11.00. Стоимость составляет 69 крон (517 руб.) для обычных посетителей и 49 крон (317 руб.) для владельцев карты «ИКЕА Family».

Что предлагается за эти деньги? Огурцы, помидоры черри, арбуз, пакетированный апельсиновый сок, черный чай, кофе, соевое молоко. Йогурт двух видов, знаменитые «икеевские» мясные тефтели, вегетарианские тефтели а-ля «фалафель», сыр, мясная нарезка. Абсолютно безвкусная яичница, сосиски, пара видов горячих булочек, блинчики, джем. Можете взять изюм, семечки и кокосовую стружку и добавить йогурт или молоко по вкусу. Количество подходов неограниченно, так что наесться сможет каждый.

В городе некоторые кафе тоже предлагают услуги «buffet», только цена там стартует от 79 (592 руб.) крон и доходит до 100 крон (750 руб.) на человека.











Об иммигрантах



Все началось где-то в 2014-2015 году, когда Швеция гостеприимно распахнула свои границы и в страну хлынул поток иммигрантов. Сирийцы, арабы, жители Сомали, афганцы, жители Латинской Америки.

Возле города Trollhattan и в окрестностях самая большая концентрация переселенцев в Швеции.

Пожилые шведки жалуются, что они не узнают той страны, которую они строили всю свою жизнь. Страну, где можно было не закрывать двери домов и автомобилей, оставлять без цепей и замков велосипеды, сушить безопасно хорошие вещи на веревках возле дома.











О жизненном уровне



Понятно, что Швеция страна с высоким уровнем жизни, средний уровень зарплаты колеблется в районе 20-25 тысяч шведских крон (150 -187 тысяч рублей), и это «грязными», но что остается на жизнь? Со средней зарплаты 30-35% налоги, это 6-8,7 тысяч крон. О жилье: если снимать двухкомнатную квартиру, в небольшом городке, то 5-6 тысяч крон, в городе соответственно дороже. Таким образом, в остатке от 9 до 10 тысяч крон (67-75 тысяч рублей) и это на все: содержание автомобиля, бензин, еда, одежда, развлечения, очень сильно не разгуляешься.











О недвижимости

В среднем, собственный дом обойдется вам в миллион, миллион двести шведских крон (7-9 миллионов рублей), так что позволить себе собственное жилье могут шведы далеко не со средней зарплатой. Понятно, что есть кредиты – вот и платят всю жизнь.











О собаках



Неожиданно, но факт, что эта северная нация заядлые собачники. Если это побережье, то каждое утро, десятки машин выгружают всевозможных разномастных, всех полов, размеров и видов "друзей человека". Существуют и специальные «собачьи» пляжи, где животные чувствуют себя совершенно раскованно.











О том, как шведы воспринимают выражение «шведская семья», как относятся к России и российским туристам, об отношении к деньгам, машинам, спорту, и о многих других шведских особенностях подробнее в путевых заметках в семи частях корреспондента «Аргументов недели»:

