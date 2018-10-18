АТОР: есть надежда, что цены на туры в Египет сохранятся на уровне 2014 года
18 октября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Сколько будут стоить туры в Египет зимой можно будет говорить только после того, как авиасообщение между странами полностью восстановят, но есть надежда, что они останутся на уровне 2014 года.
Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ломидзе напомнила, что тур в отель 4 звезды с обслуживанием по системе "Все включено" на неделю с перелетом и трансфертом тогда стоил 25-29 тысяч рублей. Возможно поначалу, особенно зимой, егитяне могут и снизить цены.
Как рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, на стоимость зимних туров в другие жаркие страны возможное открытие Египта вряд ли повлияет. Он прогнозирует перераспределение турпотока.
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