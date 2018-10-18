АТОР: есть надежда, что цены на туры в Египет сохранятся на уровне 2014 года

Сколько будут стоить туры в Египет зимой можно будет говорить только после того, как авиасообщение между странами полностью восстановят, но есть надежда, что они останутся на уровне 2014 года. Путин обсудил с президентом Египта возобновление чартерных рейсов

Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе напомнила, что тур в отель 4 звезды с обслуживанием по системе "Все включено" на неделю с перелетом и трансфертом тогда стоил 25-29 тысяч рублей. Возможно поначалу, особенно зимой, егитяне могут и снизить цены.

Как рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, на стоимость зимних туров в другие жаркие страны возможное открытие Египта вряд ли повлияет. Он прогнозирует перераспределение турпотока.