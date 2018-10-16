Стало известно, какой горнолыжный курорт Европы самый дешевый
16 октября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
При составлении рейтинга горнолыжных европейских курортов брались в расчет стоимость шестидневного ски-пасса, проката снаряжения, обедов на склонах, а также наиболее популярных напитков - кофе, пива и вина.
Самым дешевым в настоящее время оказался один из основных горнолыжник курортов Болгарии - город Банско. Одному горнолыжнику здесь отдохнуть обойдется в районе 460 евро, сообщает РИА Новости.
Второе место у Бардонеккии в итальянском Пьемонте, на третьем месте - Краньска Гора в Словении. Замыкают пятерку шведский Вемдален и Раурис в Австрии.
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