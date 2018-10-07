Какое российское чудо света является самым популярным?

Не так давно у России появился собственный список семи чудес света. Все они находятся на территории Российской Федерации. Но какому из чудес туристы отдают большее предпочтение?

Самым привлекательным местом для туристов стала Долина гейзеров, которая находится на территории Кроноцкого биосферного заповедника на Камчатке.

По информации портала rosvest.com, такие данные были получены в результате проведенного опроса: за Долину гейзеров свои голоса отдали 34% респондентов.

Второе место в рейтинге среди туристов досталось знаменитому на весь мир озеру Байкал, третью строчку занимает не менее известная гора Эльбрус на Северном Кавказе.

Следом за ними в список популярных достопримечательностей Российской Федерации вошли так называемые столбы выветривания в Коми и фонтаны города Петергофа под Санкт-Петербургом.

Почетные 6-е и 7-е места в российском рейтинге чудес занимают Мамаев Курган, расположенный в Волгограде, и Собор Василия Блаженного, возвышающийся на Красной Площади столицы.