Отшельник из Таиланда Джетафум Лосири похвалился, как "затащил" понравившуюся ему туристку из России в свою пещеру на острове Ко-Панган. Джетафум Лосири известен в Таиланде тем, что он поселился в пещере и стал блогером. 48-летний таец пишет посты в соцсетях.

В одном из новых рассказов Джетафум Лосири описывается, как познакомился с красивой девушкой и пригласил к себе в пещеру. Что ответила на его приглашение девушка, умалчивается. Но она с отшельником сфотографировалась. Именно это фото попало в соцсети и в СМИ, - сообщает Лента.ру.

Джетафум Лосири написал, что по пути в пещеру на мотоцикле он заметил на улице красивую ухоженную женщину. Она так ему понравилась, что он развернулся и подъехал к туристке. "Мне необходимо поговорить с вами, чтобы понять, настолько же вы красивы внутри, как и снаружи", — обратился Лосири у девушке.

По признанию мужчины, он даже не поцеловался с красивой россиянкой. Теперь в сети обсуждают тайца и его отношения с женщинами. Помимо целомудренного снимка с россиянкой отшельник еще опубликовал фото голой женщины в его постели. Этот снимок его подписчики категорически раскритиковали, и он сразу его удалил, - сообщает Daily Mail.