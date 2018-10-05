Отшельник из Таиланда похвалился, как "затащил" туристку из России в свою пещеру
5 октября 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Отшельник из Таиланда Джетафум Лосири похвалился, как "затащил" понравившуюся ему туристку из России в свою пещеру на острове Ко-Панган. Джетафум Лосири известен в Таиланде тем, что он поселился в пещере и стал блогером. 48-летний таец пишет посты в соцсетях.
В одном из новых рассказов Джетафум Лосири описывается, как познакомился с красивой девушкой и пригласил к себе в пещеру. Что ответила на его приглашение девушка, умалчивается. Но она с отшельником сфотографировалась. Именно это фото попало в соцсети и в СМИ, - сообщает Лента.ру.
Джетафум Лосири написал, что по пути в пещеру на мотоцикле он заметил на улице красивую ухоженную женщину. Она так ему понравилась, что он развернулся и подъехал к туристке. "Мне необходимо поговорить с вами, чтобы понять, настолько же вы красивы внутри, как и снаружи", — обратился Лосири у девушке.
По признанию мужчины, он даже не поцеловался с красивой россиянкой. Теперь в сети обсуждают тайца и его отношения с женщинами. Помимо целомудренного снимка с россиянкой отшельник еще опубликовал фото голой женщины в его постели. Этот снимок его подписчики категорически раскритиковали, и он сразу его удалил, - сообщает Daily Mail.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес