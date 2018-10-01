Россияне рассказали о лучшем посольстве РФ за рубежом

Соотечественники, живущие заграницей, рассказали журналистам, какое посольство Российской Федерации за рубежом они считают лучшим, то есть самым внимательным к запросам россиян.

Как сообщает ФБА "Экономика Сегодня", с изданием своими впечатлениями поделилась российская писательница Елена Домарацкая, которая сейчас преподает в Лондоне.

Дама была приятно удивлена работой посольства России в Великобритании. Она отметила, что дипломаты уже не первый раз с пониманием отнеслись к ее проблеме.

Все дело в том, что писательница запланировала поездку в Россию, а для этого ее маленькому сыну необходимо было оформить документ, удостоверяющий личность.

Сотрудники дипмиссии проявили весь свой профессионализм, логику и человеческое отношение: "Прямо какое-то сочетание лучших качеств в одном флаконе!", - подчеркнула она.

При этом, далеко не во всех дипломатических ведомствах сложилась такая атмосфера. Согласно словам ее знакомых из Флориды и Израиля, в других посольствах сотрудники ведут себя иначе.

В Нью-Йорке "приходится биться за обыкновенные вещи", а российское дипведомство в Израиле для решения несложного вопроса и вовсе приходится посещать по нескольку раз.