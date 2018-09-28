Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Власти курортного города Евпатории на западе Крыма решили отказаться от участия в эксперименте с курортным сбором. Об этом сообщатся на официальном сайте городских властей.

Это экономически нецелесообразно. Многие сейчас выбирают зарубежный отдых из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов может послужить причиной отказа от внутреннего туризма. Сумма сборов при этом не может покрыть расходы на администрирование и решить внутренние инфраструктурные проблемы.

Также власти Евпатории уверены, что курортный сбор может стать причиной развития теневого бизнеса.