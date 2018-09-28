Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора
28 сентября 2018, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Власти курортного города Евпатории на западе Крыма решили отказаться от участия в эксперименте с курортным сбором. Об этом сообщатся на официальном сайте городских властей.
Это экономически нецелесообразно. Многие сейчас выбирают зарубежный отдых из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов может послужить причиной отказа от внутреннего туризма. Сумма сборов при этом не может покрыть расходы на администрирование и решить внутренние инфраструктурные проблемы.
Также власти Евпатории уверены, что курортный сбор может стать причиной развития теневого бизнеса.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес