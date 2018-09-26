Среди потребителей медицинского туризма за рубежом Россия лидирует
26 сентября 2018, 15:04 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Париж ]
В Париже открылся традиционный салон для профессиональных игроков туристического бизнеса. На площадках разместились и многочисленные участники из России. Особо в этот раз были представлены Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Однако самой любопытной информацией первого дня работы салона стали цифры, озвученные в рамках конференции "Медицинский туризм во Франции".
Как сообщили организаторы конференции, Россия на сегодня является самым большим потребителем продуктов, предлагаемых медицинским туризмом за рубежом. Ведь только 35 % населения России довольны своим национальным медицинским обслуживанием.
Впрочем, в ответ на вопрос корреспондента АН, усомнившегося в цифрах, и уточнившего их происхождение, организаторы конференции согласились, что цифры, публикуемые «Медицинским журналом», могут быть не точны, и что речь идет скорее о постсоветском пространстве.
Кроме того, как выяснилось в ходе мероприятия, в будущем ситуация вполне может измениться. Так, например, из самых востребованных направлений медицинского туризма во Франции - стоматологического и эстетической медицины - последнее именно в России стало развиваться темпами, за которыми Франция уже не успевает. Кроме того, многие процедуры, разрешенные в России, во Франции находятся под запретом, что также стимулирует медицинский турпоток.
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