Среди потребителей медицинского туризма за рубежом Россия лидирует

В Париже открылся традиционный салон для профессиональных игроков туристического бизнеса. На площадках разместились и многочисленные участники из России. Особо в этот раз были представлены Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Однако самой любопытной информацией первого дня работы салона стали цифры, озвученные в рамках конференции "Медицинский туризм во Франции".

Как сообщили организаторы конференции, Россия на сегодня является самым большим потребителем продуктов, предлагаемых медицинским туризмом за рубежом. Ведь только 35 % населения России довольны своим национальным медицинским обслуживанием.

Впрочем, в ответ на вопрос корреспондента АН, усомнившегося в цифрах, и уточнившего их происхождение, организаторы конференции согласились, что цифры, публикуемые «Медицинским журналом», могут быть не точны, и что речь идет скорее о постсоветском пространстве.

Кроме того, как выяснилось в ходе мероприятия, в будущем ситуация вполне может измениться. Так, например, из самых востребованных направлений медицинского туризма во Франции - стоматологического и эстетической медицины - последнее именно в России стало развиваться темпами, за которыми Франция уже не успевает. Кроме того, многие процедуры, разрешенные в России, во Франции находятся под запретом, что также стимулирует медицинский турпоток.