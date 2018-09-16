В какие приметы верят туристы - россияне
16 сентября 2018, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
У россиян-путешественников есть свои особые приметы, и главная из них - присесть на дорожку перед выходом из дома до поездки. Об исследовании сообщило РИА Новости. В опросе участвовали три тысячи человек, которые поделились отношением к таким приметам, как присесть на дорожку, бросать монеты в фонтан, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой.
Самой популярной приметой оказалась "присесть на дорожку" перед выходом из дома. Это делают 75 процентов респондентов.
Монетку в воду - не в фонтан, так в море или какой-либо водоем - бросают 58 процентов участников опроса. 54 процента участников исследования - туристы - обязательно посмотрят на себя в зеркало, если вышли из дома, но что-то забыли и пришлось вернуться.
Но далеко не все путешественники верят в приметы.
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