В какие приметы верят туристы - россияне

У россиян-путешественников есть свои особые приметы, и главная из них - присесть на дорожку перед выходом из дома до поездки. Об исследовании сообщило РИА Новости. В опросе участвовали три тысячи человек, которые поделились отношением к таким приметам, как присесть на дорожку, бросать монеты в фонтан, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой.

Самой популярной приметой оказалась "присесть на дорожку" перед выходом из дома. Это делают 75 процентов респондентов.

Монетку в воду - не в фонтан, так в море или какой-либо водоем - бросают 58 процентов участников опроса. 54 процента участников исследования - туристы - обязательно посмотрят на себя в зеркало, если вышли из дома, но что-то забыли и пришлось вернуться.

Но далеко не все путешественники верят в приметы.